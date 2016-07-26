保護減退 Delta成主流後 CDC︰疫苗效力跌至66%

美國疾病控制及預防中心(CDC)周二發表研究報告，指在新冠肺炎變種病毒株Delta成為主流之後，疫苗防護力大跌25個百分點，降至66%。

CDC研究了去年12月至今年8月中旬，當地6個州份共逾4,000名醫護人員的數據，當中83%完成疫苗接種。已接種者中，65%注射輝瑞/BioNTech疫苗、33%注射莫德納(Moderna)疫苗，其餘2%注射強生(Johnson & Johnson)疫苗。

報告指出，在Delta肆虐之前，上述已打針的護理人員，免受新冠病毒感染的效果為91%，但自Delta在夏季成為主流後，疫苗防護效果便跌至66%。研究人員強調，上述結果並非由Delta肆虐單一原因導致，疫苗防護力本身會隨時間減弱這因素，亦須一併考慮。



未接種者染疫機率 為打針者4.9倍

CDC同日亦公布另一項研究，涉及加州洛杉磯縣在5月1日至7月25日期間共43,127染疫人士的數據，當中逾70%即30,801染疫者，未有接種疫苗。研究人員指無打針人士染疫的機率，是已接種者的4.9倍，而入院率更是29.2倍；在7月Delta變主流時，有關比率仍差不多，反映接種疫苗是有效預防染疫及重症方法。



病例創7個月新高 以色列積極加針

在Delta肆虐及疫苗隨時間減弱的「夾擊」下，各界正關注加針的需要。全球最積極加針的國家以色列，約900萬人口中，已有逾150萬人打了第三劑輝瑞/BioNTech疫苗，當局周二進一步放寬加針年齡下限至30歲。該國近期因Delta蔓延致病例續增，周一宣布增9,831宗病例，創7個月新高。當局日前表示，60歲或以上人士加針後，疫苗的防範感染效果，較只打兩針高4倍，而防止重症及入院的效果，更高5至6倍。