保護環境｜將被列特定外來物種 一文睇清小龍蝦如何破壞日本本土生態

日本環境省專家建議將小龍蝦列為「特定外來生物」，禁止進口、銷售和野外放生，以阻止其繼續破壞本土生態。

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小龍蝦本名克氏原鰲蝦，原產於北美，1920年代被帶到日本，近100年間「蔓延」至全日本，在淡水湖泊、河流、稻田及排水溝等繁殖棲息。牠們壽命可長達5年，屬雜食性，吃掉許多小魚、昆蟲和水生植物等，令其他生物棲息和產卵地逐漸消失。

再者，陽光直射令水溫升高，致水中環境不穩定、變得渾濁，不適宜生物棲息，生態系統亦受破壞，但小龍蝦可適應極差水質，只剩牠們能存活。小龍蝦也容易傳播疾病給本土物種，並破壞農田。

日媒報道，石川縣一處池塘原本生機勃勃，但幾年間變成一潭死水，池水混濁、呈褐色，水生植物、魚類和昆蟲等消失，就是小龍蝦造成。神奈川縣等地的淡水湖泊也出現類似情況。