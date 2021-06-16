保護環境｜研究：國際品牌生產布料 污染非洲河流「令水質如漂白水」

一份最新發表的報告顯示，部分國際時尚品牌在非洲生產布料，導致河流受污染，河水被染色，或驗出含有鹼性物質。

路透社報道，國際水見證機構(Water Witness International)研究的受污染河流位於坦桑尼亞和非洲南部的萊索托(Lesotho)。這凸顯非洲國家的廉價勞工與低稅鼓勵投資政策，吸引國際品牌愈來愈多從非洲的承包商購買衣料，卻對當地帶來污染。

國際水見證機構主任、報告作者Nick Hepworth表示，國際品牌可以強迫製造商作出更好的生產過程，但至今他們對於非洲的污染、承包工廠囤積水資源的問題，不多處理。

在萊索托，研究員發現一條河流顯然被牛仔褲的藍色染料污染。報告指出，從坦桑尼亞三蘭港(Dar es Salaam)一家織品廠附近採樣的Msimbazi河水樣本檢驗出pH值12，鹼性程度與漂白水相同，而當地人使用這裡的河水梳洗、灌溉等。

報告指，約50家國際品牌的布料來自或曾經來自非洲，包括Zara、ASOS和H&M，但報告並沒指明污染來自哪個品牌的供應商。

國際品牌強調「永續性」

Zara沒有置評，ASOS和H&M則確認他們的布料來自非洲，但表示產品提倡永續性，重視水資源危機。

與亞非國家政府合作的牛津大學水質專家Katrina Charles表示，國際品牌有能力、也確實在生產永續性布料，而消費者施壓，正是鼓勵他們生產更多這類布料的關鍵。她表示，紡織業為非洲國家帶來經濟增長與工作等機會，但這沒法彌補污染管理與工作環境的不足之處，「要讓紡織業成為非洲正面的力量，需要非常微妙的平衡」。