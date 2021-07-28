保險經紀借錢不遂弒父謀殺罪成 自辯稱遭父奚落其妻為妓

男保險經紀三年前向父親借錢還高利貸不遂，一怒之下持刀弒父，再以紅白藍袋和行李篋藏屍，運到華富邨附近海面棄置，之後從父親戶口取走20萬元還債後曾一度潛逃台灣。該男子否認謀殺，自辯時透露向父親借錢時遭侮辱稱其妻為妓女，並承認誤殺。陪審團最終以6比1裁定他謀殺罪成，法官將案件押後至下月5日判刑，期間被告須還柙候判。

28歲被告黎謹友，被控於2018年12月4日在香港謀殺其65歲父親黎金福。審訊證供透露，案發當日被告到屯門與父親吃早餐，至上午11時許兩人到死者在屯門寶田邨的住所，之後被告持刀殺死父親，再於12月5日電召貨車將載有死者屍體的紅白藍袋和行李篋，由屯門運到香港仔華富邨的舊居，待入夜後把屍體拋落附近海面，翌日中午乘飛機前往台灣。

法醫認為死者遇襲時不清醒

被告自辯時稱，已婚並育有一名兩歲幼兒，過往無犯罪紀錄，因無法還錢而打算輕生，故案發當日帶刀向父親道別，會面時嘗試向父親借錢，而父親則奚落其妻兒是「妓女」及「油瓶仔」，並以椅子向他施襲；被告遂從袋中取出刀刺向父親頸部，承認誤殺。不過法醫發現，死者血液內有酒精、安眠藥及鎮定劑成分，雙手沒有任何反抗或格擋襲擊的痕迹，故認為死者是在不清醒下遇襲。

另承認盜竊罪

法官表示謀殺罪的唯一刑罰是終身監禁，但被告在審訊前另承認一項盜竊罪，法官需時考慮該罪刑期，遂將案件押後至下月5日判刑。

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