信不信由你｜印度神童再發預言 點名4國將爆新一波疫情

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)，過去曾預言新冠疫情爆發成真，受到各界關注。他在16日再發表新預言影片，預言「6月20日後可能發生的事」，預測下一波疫情爆發的國家和時間點，並提醒。

阿南德早前預測英國6月20日會有大事發生，之後英國首相約翰遜宣布英國解封日期從6月21日延後至7月19日，阿南德的預言被外界認為再次應驗。在他發表的最新預言指出，本月20日因為木星將逆行回到土星，「這對全世界來說都不是好事」，並於9月14日落在摩羯座，在21日離開，影響面向包括全球疫情、經濟與股市，他指，許多國家將會在本月20日到9月21日爆發新一波疫情，其中包括印度、美國、日本和英國等4個國家，歐洲多數國家和其他國家也要多加小心。他說：「不論肉眼可見與否，某些特別的事將從這天起發生。」

阿南德續說，等到7月火星和木星處於相對位置，全球動盪情勢會短暫回穩，但9月至11月情況又會急轉直下，並坦言9月至11月對全球來說都會是最糟的時期。而經濟及股市改善的時間點會落在今年11月後，不過到明年4月還是可能亦會面臨困境。

至於全球最關注的新冠疫情「好轉時間點」，阿南德說要等到2023年4月後才會好轉，但他表示只是短暫減緩，恐怕到時候還會再有一波低潮。