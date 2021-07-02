信不信由你｜印度神童再預言 新疾病或爆發有疫苗都無用

「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)過去曾預言新冠疫情爆發成真，受到各界關注。他繼早前預言「6月20日後可能發生的事」後，再度發預言，警告9月到11月全球將迎來「最糟的時期」，經濟恐有泡沫化危機；他更表示，明年5月可能有新疾病爆發，即便有疫苗也於事無補。

阿南德：當心「9月到11月」與「明年5月以後」

阿南德指出，7月起火星和木星處於相對位置，全球動盪的情勢將短暫回穩，但9月到11月情況又會急轉直下，不論新冠疫情或股市經濟都將迎來最糟的時期。而到了11月21日後，木星離開摩羯座進入水瓶座，雖然狀況會稍有好轉，但由於對疫苗的憂慮與敏感，經濟恐有泡沫化危機，需等到明年5月才能復甦。

但阿南德卻警告，明年5月後又可能爆發另一波疫情，甚至出現新的疾病，並預言疫苗屆時無法發揮太大的作用，直到2023年4月木星離開水瓶座，全球疫情才會逐漸趨緩，世界「重置」過後，經濟再次進入成長期。

阿南德6月預言英美日等國在6月20日後會發生「嚴重大事」，其後英國宣布解封延期；美國發生邁阿密大樓坍塌的慘劇；日本靜岡7月4日也發生土石流，令其預言持續引發外界關注。