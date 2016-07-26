信不信由你｜尼斯湖水怪曝光？ 水中巨物伸長頸游近岸邊

英國一名YouTuber使用航拍機意外拍得尼斯湖中有疑似蛇頸龍身巨形物體，引發網友熱議。

54歲的Richard Mavor除了是YouTuber外，亦是一名機師，他喜愛露營、泛舟，會將旅行過程拍成影片於個人影片頻道分享，近日他與朋友參加阿茲海默協會舉辦的公益獨木舟挑戰賽，與參賽者於尼斯湖奧古都斯堡(Fort Augustus)灣口紮營，他趁著休息時間，以航拍機拍攝四周環境，同時也紀錄他們紮營、聊天的歡樂時光，並上傳YouTube和大家分享。

不料，這段長近半小時的影片，被眼利的網民發現在3分52秒出現的湖景中發現，竟有疑似巨形物體從湖底，逐漸浮近水面，直至清晰可見一個蛇頸龍身的巨物。

有網民認為巨形物體是尼斯湖水怪

紛紛留言表示「我看到尼斯湖水怪了」、「你捕捉到世界上最厲害的尼斯湖水怪畫面」、「你是第一個拍得尼斯湖水怪影片的人」、「在你的露營中，沒有比發現尼斯湖水怪更狂」。同時亦有人質疑影片真實性「我覺得是假的，因為好像可以看穿它」、「如果它是真的，身體看起來感覺會更實體」。

對於網民的反應，Richard Mavor表示：「影片絕沒有造假，自己亦不敢相信拍到這個物體，純粹是意外拍攝到疑似尼斯湖水怪的生物。」他強調：「這是一部獨木舟探險影片，而不是發現了尼斯湖水怪」。