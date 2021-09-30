信和旗下商場十一國慶假期生意及人流按年升100%及20%

過去三日國慶周末假期，加上第二期電子消費券發放，信和集團旗下商場：屯門市廣場、奧海城及荃新天地，人流錄得較去年同期有20%的增長，而商戶的營業額亦錄得較去年同期有100%的升幅。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，發放第二期電子消費券，繼續刺激零售市道，配合連串商場推廣活動，在剛過去的三日假期，成功吸引不少顧客到商場消費。她又透露，集團商場推出的「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」活動，亦提升了市民的購買意欲，當中更有S⁺ REWARDS會員消費滿$5,000參加抽獎，成功獲得$10,000 S現金券，消費回贈達200%。

另外，由於今次抽獎活動的條件，需要顧客於兩間不同商戶消費的關係，所以不少S⁺ REWARDS會員會以一張大額消費收據及一張食肆收據參與抽獎，成功帶動商場食肆生意，多間食肆均出現「爆滿」的情形。

夥八達通送120萬元獎賞

除了抽獎活動，信和亦與八達通合作，於旗下的屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場推出消費賞活動。蔡碧林表示，繼首階段與AlipayHK合作後，信和集團特別於第二期消費券發放期間與八達通合作，顧客於8個參與商場內以八達通即日單一消費滿$300或以上，即可換領$50 S現金券或指定商戶現金券，獎賞總值120萬元。

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