信和集團疫苗抽獎首輪逾250萬人登記 凱滙單位屬誰下周三揭盅

商界配合政府「谷針」推多項抽獎活動，其中信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團共同贊助的首輪抽獎活動昨截止登記，共逾250萬人登記。9月8日(下周三)將抽出及公布21名得獎者，包括獲凱滙單位終極大獎得獎者，以及20位獲得每份價值10萬元預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額的得獎者。黃廷方慈善基金董事黃永光指，香港疫苗接種率進度良好，希望短期內將有更多香港市民接種疫苗，並參與第二輪抽獎活動，期待於9月30日前達到超過500萬人口接種疫苗的目標。



第二輪抽獎活動今早9時起起接受網上登記，9月30日下午5時半截止，在9月底或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民均可參加。首輪活動無贏得終極大獎的合資格香港永久居民，將自動獲納入參加第二輪活動而毋須額外登記。若9月30日或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個價值約1,200萬元的凱滙一房住宅單位作終極大獎。活動網站(www.vaccinationluckydraw.hk)

另外，機管局贊助5萬張機票送予完成接種疫苗的香港人，9月16日起接受登記、月底截止；持有效香港身份證及9月底前完成接種的港人，可登記抽獎。