信心低落 最大挑戰缺教材參考 新通識科教師呻難教

開學在即，通識科將於新學年被「公民與社會發展科」取代；有組織訪問約1,400名中學師生後，昨發表調查研究，發現近七成受訪教師認為最大挑戰是缺乏詳細課程內容及教科書，以及約七成半認為「新課程減弱學生多角度分析的能力」。有受訪校長反映，面對教育局這次「優化安排」，最大困難是整體課程規劃涉及教師人手調配，以及通識科教師的職涯發展等。研究建議，盡快為教師提供更多參考教材、工作坊等。

青年創研庫於6至7月用紙本及網上問卷分別訪問了395名高中核心科主任，以及975名初中學生，並與11名中學教師及3名中學校長作深入訪談。受訪教師表示，大致了解課程改動，中英數通識4科得分介乎6.34至8.72分(10分滿分、愈高愈了解)，數學最高分，通識最低；在準備教材方面，中文及通識兩科僅取得4.8及2.49分。



一國兩制最難教

有72.9%的通識教師表示，「一國兩制下的香港」為最難教授的單元，其次為「改革開放以來的國家」。報告建議，教育局須為修訂措施作更多宣傳及解說，讓社會明白改動理念與推行方式，盡快為各核心科教師在教學上提供更多指引及範例，例如準備足夠的參考教材、應用工作坊等。

青庫教育組副召集人林惠業指，考評局應盡快提供更多與課程指引一致的考評準則和示例，增加教師面對轉變的信心。成員郭達生引述報告，建議提升其他學習經歷及應用學習的認受性和課時，以及在疫情期間讓學校能彈性及善用多元化學習津貼。