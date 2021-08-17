修例風波｜「光復元朗」鍾健平被拒保釋 還押下月底交區院訊

前年7月27日發起「光復元朗」遊行的申請人鍾健平，涉嫌組織未經批准集結等罪，昨被警方預約拘捕，今早於粉嶺裁判法院提堂。主任裁判官蘇文隆批准控方申請，被告毋須答辯，並將案件押後至9月21日再訊，以待文件轉介區域法院，同時拒絕被告保釋申請。

41歲被告鍾健平報稱公關人員，被控組織未經批准集結及明知地參與未經批准集結兩罪，指他於2019年7月26及27日，在香港組織一個公眾遊行，而該遊行根據《公安條例》第17A(2)(a)屬未經批准集結；並於同年7月27日，在香港在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與未經批准集結。

鍾健平原於遊行翌日以組織未經批准集結被警方拘捕，至同年8月29日成功「踢保」、獲無條件釋放。事隔兩年，昨日(23日)警方搜查鍾健平的住所，並將他預約拘捕。

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