修例風波｜上水示威被控暴動及搶警槍 男生判囚4年9個月

一名18歲男學生前年在上水暴動及企圖搶警槍罪成，判囚4年9個月。

被告陳鎮顯由囚車押送到區域法院，案情指前年12月28日，約50人包括被告在上水廣場外行人天橋聚集，被告企圖搶去警員的霰彈槍，並連續扣下扳機三下。辯方求情指被告知道罪行嚴重後悔當日的魯莽行為，希望事件完結後重新學業，用溫和方式令社會進步。

法官姚勳智判刑時指案件並非有預謀，但被告角色主動隨意傷害無辜途人，行為罔顧法紀，如果不是槍枝未上膛及鎖上保險制後果不堪想像。

警：歡迎法庭判刑

警方回應表示，歡迎法庭判刑，認為判刑反映案件嚴重性及暴力程度，有足夠阻嚇力，希望市民切勿以身試法，重申警方不容忍暴力違法行為，必定會果斷執法，追究到底，保障市民生命財產。

警方又指，事件中被告企圖搶槍，由於追捕過程混亂，出現情況是在所難免，但警方對保管槍械有足夠指引及支援，亦會提示前線警員要提高警覺性。

相關新聞：