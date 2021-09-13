修例風波｜入境處助理認起底法官警察 官斥「網絡阿爾蓋達行為」必判囚

一名時任入境事務處文書女助理被指利用入境處電腦，將政府高官、法官及警員等215人資料，上傳至Telegram群組「老豆搵仔」，使眾人遭「起底」及騷擾。她被控藉公職作出不當行為罪，及18項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪，今日在區域法院承認公職作出不當行為罪。法官陳廣池表示，監禁是唯一選擇，批評被告起底是「網絡阿爾蓋達行為」，又指「無金錢利益咁先恐怖」，認為為錢背叛良心尚算有合理解釋，法官將案件押後至本月27日判刑，被告繼續還柙。

官想知為何被告獲讚「乖乖女」卻做「無間道」

26歲被告孔穎琛，案發時是入境處文書助理，她由囚車押送到區域法院應訊，她承認一項藉公職作出不當行為罪，案情指她在擔任入境事務處文書助理時，在前年9月至去年8月沒有合理辯解或理由，在執行公職期間未獲授權取用入境處電腦，搜索政府官員、法官、警員及其家屬等215人的個人資料，並在未獲授權下，將資料發放至兩個Telegram群組。

法官又指， 2019 年社會暴力事件每一日都有，由此案情嚴重，會先為被告索取背景報告，明言想知道為何被告獲中學校長和親友讚揚是「乖乖女」，卻可以「做咗一年無間道」，表明監禁是唯一的判刑選擇，要求辯方若要求判處非監禁刑罰，「可以唔駛曬氣」，又質疑控方為何不起訴串謀刑事恐嚇及妨礙司法公正罪。