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修例風波｜悼念周梓樂被控非法集結等　前區議員及議助囚3個月
19 小時前
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修例風波周梓樂法庭非法集結區議員
修例風波｜悼念周梓樂被控非法集結等　前區議員及議助囚3個月
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一名前區議員及一名議員助理去年在大埔區參與悼念科大男生周梓樂的活動中被捕，他們今日在粉嶺法院認罪，判囚3個月及罰款1,500元。(資料圖片)

大埔區區議員姚鈞豪及前區議員文念志、連桷璋等5人涉嫌去年3月8日在大埔區參與悼念科大男生周梓樂的活動中被捕，其後分別被控參與非法集結、無牌管有無線通訊器具及襲警等5罪，案件今日在粉嶺法院開審，其中文念志及兼職議員助理蘇揚浚承認控罪，兩人被判入獄3個月及罰款1,500元。

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案發於去年3月，5名被告被控於大埔超級城一帶與他人參與非法集結、無牌管有無線通訊器具及襲警等。文念志及蘇揚浚承認所有控罪，姚鈞豪則承認無牌管有無線通訊器具，但否認非法集結罪。文念志及蘇揚浚承認的案情指，一名警員被指前年9月在大埔墟地鐵站導致一名學生受傷，遭聚集人士尾隨及辱罵，期間兩名被告用電筒光照向警員眼睛，其他喬裝巡邏的警員目擊過程，兩人之後被捕，警方在他們身上搜出一個無線通訊器具。

裁判官蘇文隆判刑時表示，考慮到文念志年輕及無案底，涉案時間不長，加上案情中沒有提及警員有實質傷勢，判文念志及蘇揚浚各囚3個月，另就無牌管有無線通訊器具罰款1,500港元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/修例風波｜悼念周梓樂被控非法集結等　前區議員及議助囚3個月-277453
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