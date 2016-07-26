修例風波｜悼念周梓樂被控非法集結等 前區議員及議助囚3個月

大埔區區議員姚鈞豪及前區議員文念志、連桷璋等5人涉嫌去年3月8日在大埔區參與悼念科大男生周梓樂的活動中被捕，其後分別被控參與非法集結、無牌管有無線通訊器具及襲警等5罪，案件今日在粉嶺法院開審，其中文念志及兼職議員助理蘇揚浚承認控罪，兩人被判入獄3個月及罰款1,500元。

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案發於去年3月，5名被告被控於大埔超級城一帶與他人參與非法集結、無牌管有無線通訊器具及襲警等。文念志及蘇揚浚承認所有控罪，姚鈞豪則承認無牌管有無線通訊器具，但否認非法集結罪。文念志及蘇揚浚承認的案情指，一名警員被指前年9月在大埔墟地鐵站導致一名學生受傷，遭聚集人士尾隨及辱罵，期間兩名被告用電筒光照向警員眼睛，其他喬裝巡邏的警員目擊過程，兩人之後被捕，警方在他們身上搜出一個無線通訊器具。

裁判官蘇文隆判刑時表示，考慮到文念志年輕及無案底，涉案時間不長，加上案情中沒有提及警員有實質傷勢，判文念志及蘇揚浚各囚3個月，另就無牌管有無線通訊器具罰款1,500港元。