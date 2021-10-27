修例風波｜樹仁男生後巷擲汽油彈 縱火罪成判囚4年9月

案發時就讀樹仁大學新聞與傳播學系一年級的男學生，前年10月6日反《禁蒙面法》示威期間，在深水埗一個後巷投擲一個正在燃燒的玻璃樽，令地面燒成焦黑，早前被裁定「罔顧生命是否會受到危害而縱火」罪成，今日(29日)於區域法院被判囚4年9個月。區院法官李俊文認為，案發時後巷有示威者及其他市民，若玻璃四濺會構成危險，屬於嚴重罪行。

辯方求情時指，被告過去學習態度良好，自高中開始立志當記者，對未來充滿憧憬，而且熱愛香港，希望為社會作岀貢獻。李官判刑時提及，案發地點為狹窄後巷，而且有修路工程阻塞部分路面，投擲汽油彈非常危險，期間有警員因此發射兩枚橡膠子彈，反映情況危急。

現年21歲的被告鄭永揚，被控於於2019年10月6日，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即深水埗大埔道56號後巷，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是會被摧毀或損壞，以及罔顧他人生命是否會因而受到危害。