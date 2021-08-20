修例風波｜涉煽惑他人參與非法集結 元朗遊行發起人事隔兩年遭預約拘捕

前年元朗721事件後，曾申請舉辦727「光復元朗」遊行但被警方反對的發起人鍾健平，事隔逾2年後，今日被警方預約拘捕，下午到大埔警署報到。消息指他涉嫌煽惑他人參與非法集結。

鍾健平進入警署報到前表示，他前年7月被捕後，同年8月「踢保」候查，今早警方持「搜查令」，到其元朗住所搜查，同時預約他下午到大埔警署「被拘捕」，他預料自己最快明早會就有關案件提堂，但他拒保候查當日曾被南亞裔人士襲擊一事，至今未有進展。

曾稱自己一人上街 准踢保候查

被問到對今次被捕是否擔心，他說「擔心的話一早走了」。至於會否認為警方「秋後算賬」，他打趣就：「唔會形容秋後算賬，因為今日好熱呀」他指目前612基金已停止運作，故他支付法律費用有困難，倘上庭會「自己代表自己打官司」，而他自從去年《港區國安法》立法後，已沒有涉獵政治，差不多所有民主派已噤聲，他希望港人平安，在疫情下振作。

前年727「光復元朗」示威，多名示威者在警方發生衝突，警方施放多枚催淚彈及橡膠子彈清場，其後警方以涉嫌組織未經批准集結，拘捕申請鍾健平，鍾健平堅稱自己只是一個人上街，其後獲准踢保候查。據報道，警方當時指，鍾健平明知上訴失敗，在警方發出「反對通知書」下仍出席活動，而根據他當日接受訪問的言論，有合理理由將他拘捕。

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