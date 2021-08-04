修例風波｜涉藏噴漆及鐳射筆 女判服務令男囚半年

去年2月「8.31太子站事件」半年活動中，一對男女在旺角被搜出噴漆、螺絲批及鐳射筆等，分別被裁定「管有物品意圖損壞財產」及「在公眾地方管有攻擊性武器」罪成，兩人在九龍城裁判法院判刑，女子被判220小時社會服務令，男子則被判入獄6個月。

2名被告分別為一名27 歲的女文員，以及一名29 歲男售貨員。辯方求情指，女被告因父親早逝，要照顧長期病患的母親，承諾會遠離非法活動；而男被告與母親相依為命，亦對患情緒病的妻子不離不棄。

裁判官不接納男被告辯解

裁判官鄭念慈判刑時表示，考慮到未有證據顯示女被告曾使用涉案噴漆及螺絲批，決定判處社會服務令，惟男被告在求情信中看不到悔意，案發當日是「8.31事件」後的半年，事發地點多人聚集，不接納他所說一時大意攜帶鐳射筆，縱使未有證據證明被告曾使用鐳射筆，但該鐳射筆所屬的級別，可傷害警員眼睛，最終判監6個月。

同案另一名被告為休班男輔警，其涉當日向人群拋膠水樽，被控於作出擾亂秩序行為罪成，下周一(9日)判刑。