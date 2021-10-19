修例風波｜燒國旗水馬等罪成 24歲技工判囚4年7個月

一名24歲技術員前年9月拆下東涌游泳池的國旗焚燒，同時又焚燒橫額及水馬，早前被裁定侮辱國旗、縱火等4項罪名全部罪名成立，他今日於區域法院被判囚4年7個月，另須向建築公司賠償水馬損失的880元金額。

被告黃卓禮，24歲，報稱任職太陽能板技工，他被控前年9月1日在東涌游泳池損壞屬於康樂文化事務署的旗杆金屬蓋、旗杆繩及閉路電視鏡頭；在東涌游泳池公開及故意以焚燒的方式侮辱國旗；在泳池對面焚燒橫額和雜物；及於東涌達東路與美東街交界焚燒水馬，干犯刑事毀壞、侮辱國旗、企圖縱火、縱火罪共4罪。

求情時稱受過度活躍症影響

被告早前求情時指受過度活躍症影響，衝動犯案，亦因專注力不足而向警方招認，不過法官郭啟安不認同，指被告案發時一連串行為明顯經過思考，加上他在錄影會面時向朋友承認自己犯案，法官又指被告並非年輕，而縱火是嚴重罪行，拒絕索取其勞教中心報告。

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