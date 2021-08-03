修例風波｜男子涉襲擊撕文宣漢脫罪 官：事主有隱瞞或主動大肆出手

30歲男子被控於去年1月，在阻止另一人撕走牆上文宣期間施襲，被控襲擊致造成身體傷害及交替控罪的普通襲擊。被告今日於沙田裁判法院裁定兩罪不成立，獲當庭釋放。裁判官彭亮廷判決時指，聲稱被襲者不證供可靠，不但未能在庭上認出被告，而且對案發經過有所隱瞞，質疑他或許才是主動及大肆出手的一方。

30歲被告袁智鍵，被控一項襲擊致造成身體傷害，指他於2020年1月8日在港鐵烏溪沙站翠擁華庭外襲擊男子李忠陽，以及被控一項普通襲擊作為交替控罪。

彭官判決時指，現職保安的事主李忠陽作供時提及曾與「男子A」爭執，期間被男子A以杯狀物體擲中，再被對方撲倒及箍頸，並咬定男子A便是被告。彭官指，李刻意隱瞞曾咬對方，更推翻於去年7月所錄的口供指稱自己曾「還手」，李稱口供紙內容錯誤，直至被辯方盤問時才承認咬人，認為李證供不可靠。彭官續指，李承認曾經咬人，及曾主動扯下男子A的口罩，認為有證據顯示李或許才是主動及大肆出手的一方。

事主無法認出庭上被告

彭官指，李忠陽早前供稱案發大部分時間可看到男子A容貌，但無法認出庭上被告，即使其後裁判官要求庭上所有男士脫下口罩，李仍然無法認出被告，更認錯辯方律師助手是被告。彭官認為，本案整體證供零碎，無法達致毫無合理疑點，遂裁定被告兩罪不成立。

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