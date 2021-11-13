修例風波｜教大男學生襲警上訴得直 服刑完畢獲撤罪

20歲教大男學生涉前年9月2日參與不合作運動，在港鐵樂富站以雨傘阻礙港鐵列車關門，早前承認一項公眾妨擾罪，經審訊後另被裁定一項襲警罪成，被判入勞教中心。他不服定罪上訴，今日於高等法院原訟庭裁定上訴得直，獲撤銷控罪，惟上訴人早前已服刑完畢。

20歲上訴人賈雲龍，答辯人為律政司。上訴人原被控三罪，早前承認公眾妨擾，指他於2019年9月2日在港鐵樂富站，連同其他人在公眾地方作出非法妨礙港鐵列車服務的滋擾行為；另被控兩項襲擊警務人員，指他於同日同地分別襲擊警員A及B，經審訊後其中一項襲警罪成。

高院法官：原審裁判官錯誤可理解

高院法官張慧玲在判詞指出，考慮控方證人供詞及翻看錄影片段後，認同上訴方的論點，認為原審裁判官屈麗雯錯誤將當時被警員追截、配戴綠色口罩的黑衣人為上訴人，但上訴人當日配戴的是黑色面巾。張官亦指，所有呈堂片段均沒有顯示上訴人撞向警員A的情節，亦看不見上訴人襲擊警員A後逃走。

不過，張官稱基於上訴人出現的時間與案中的黑衣人非常接近，加上需要重覆觀看片段，才有上述發現，認為原審裁判官的錯誤可以理解。

相關新聞：