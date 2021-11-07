修例風波｜男學生襲警罪成上訴 官質疑警員記錯：明顯唔同人

20歲男學生涉前年9月2日參與不合作運動，在港鐵樂富站以雨傘阻礙港鐵列車關門，早前承認一項公眾妨擾罪，經審訊後另被裁定一項襲警罪成，被判入勞教中心。他不服定罪上訴，案件今日(8日)於高等法院原訟庭審理。上訴方認為，裁判官錯誤將呈堂新聞片段中，警員追捕的黑衣人當成上訴人，法官張慧玲同意片段中的黑衣人與被「撳低」的上訴人「明顯唔同人」，將擇日裁決。

上訴人已服刑完畢

20歲上訴人賈雲龍，原被控三罪，早前承認公眾妨擾，指他於2019年9月2日在港鐵樂富站，連同其他人在公眾地方作出非法妨礙港鐵列車服務的滋擾行為；另被控兩項襲擊警務人員，指他於同日同地分別襲擊警員A及B，經審訊後其中一項襲警罪成。上訴人被判入勞教中心，至今已服刑完畢。

上訴方：新聞片段與警員證供不符

上訴方指，由於上訴人已服刑完畢，故撤回刑期上訴，只就定罪提出上訴。上訴方提出，被襲的警員A原審時供稱上訴人於約5至10米外衝向他，但呈堂的Now及TVB新聞片段卻沒有拍攝到相關情節；警員A在片段中追截的黑衣人戴綠色口罩，而被告當日則是配戴黑色面巾，但原審裁判官接納警員A作供。張官表示，多次觀看涉新聞片段後，認為警方追截的黑衣人並非被「撳低」的上訴人，估計當時情況混亂，警員或記錯人。

律政司一方則認為，原審裁判官指出新聞片段沒有拍攝到相撞情況，是因為相撞在拍攝前發生。張官則質疑，裁判官是否過分依賴警員供詞，若沒有影片支持，是否會到職控罪不穩妥，律政司一方表示同意。