修例風波｜鄺寶昌：改革法援制度有助培訓律師

政府完成檢討法律援助制度，包括針對刑事案件方面，不再容許由受助人提名律師，改由法援署委派。法援署署長鄺寶昌在一個電台節目中表示，今次提出改革是希望減少接辦案件過份集中，有更多律師可參與處理法援刑事案件，認為這對培養有經驗的律師有好處。

鄺寶昌：過去放寬做法令部分律師失代表受助人機會

鄺寶昌指出，去年有408名律師及312名大律師接辦法援案件，但當中僅約5%律師及大律師，集中處理了兩成刑事法援案件，無助培訓更多有經驗的刑事律師，認為有需要改革法援制度。他續指，實際上法援受助人在刑事案件上並沒有提名律師的權利，只是過去5年部門放寬了做法，時至今日已有七成的刑事案由受助人提名，令部分律師失去代表受助人的機會，他認為對長遠對社會未必是好事。

鄺寶昌認為改革不會抵觸《基本法》

對於有意見指，有關改革可能違反基本法第五十五條，鄺寶昌表示，法援署的目標是向受助人提供合適的法律代表，但沒有講明受助人有選擇律師的權利，強調改革不會抵觸基本法或人權法。他相信，若律師的政治立場與申請人不同，不會選擇代表當事人，若決定接案，必會盡責專業地提供服務。

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