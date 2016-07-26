修例風波｜10男女涉尖沙咀暴動 控方首引終院「共同犯罪」裁決

終審法院昨日(4日)頒下判詞，裁定「共同犯罪」不適用於暴動及非法集結罪，但身處現場的被告若協助或鼓勵，可被視為「從犯」，並判處與「主犯」相同的刑罰。10名男女涉前年8月11日在尖沙咀參與暴動，案件原於4日前在區域法院開審，但控方指出需要等候終院裁決。控方今日(5日)讀出開案陳詞，並首度引用終院判詞，指出被告以「主犯」身分作出破壞社會安寧的行為，或以「從犯」身分協助、教唆或鼓勵破壞社會安寧的行為，從而參與暴動。

10名被告分別為19歲女子劉維穎、22歲男子郭嘉輝、17歲男子張文俊、20歲女子梁卓華、19歲男子黃奕瑋、25歲男子粱俊偉、27歲男子吳紹勤、25歲女子韋婷婷、24歲女子卓麗馨及41歲女子潘慧雯。他們被控一項暴動罪，指他們於2019年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

控方於陳詞中提到，被告身處「暴動現場」，認為他們不論以言語或行動，即以「主犯」身分參與，或協助、教唆或鼓勵，即以「從犯」身分，均有著共同目的破壞社會安寧。

終院裁定身處現場鼓勵可視作「從犯」

終審法院昨日裁定，非身處暴動現場的人士不可被視為「主犯」，但若被告在案法現場透過說話、標記或行動提供鼓勵，則可視作「參與」非法集結或暴動，或協助及教唆他人。此外，無論身處暴動或非法集結現場與否，若被告有推動、鼓勵或促進該非法集結或暴動，均可按「從犯原則」及「不完整罪行」判處與主犯相同的刑罰。

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