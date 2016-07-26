修例風波｜5中大學生暴動等罪成 判囚4年9月至4年11月

前年反修例示威期間，中大二號橋曾發生激烈警民衝突，五名中大學生被控暴動及違反《禁蒙面法》等四罪，早前被判全部罪成，今日(19日)於西九龍裁判法院被判囚4年9個月至4年11個月。

被控中大二號橋參與暴動

五名被告均為中大學生，依次為22歲男生劉晉旭、23歲女生符凱晴、23歲男生高梓斌、20歲男生陳歷釋及22歲男生許貽顓，被控暴動罪及在身處非法集結時使用蒙面物品，控罪指他們於2019年11月11日在香港中文大學賽馬會研究生宿舍一座附近二號橋及環迴東路一帶參與暴動，以及於同日同地使用防毒面罩、口罩、圍巾及面巾等物品蒙面。

符凱晴、許貽顓另各被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪；符被指藏有螺絲批及一個金屬鎚頭不連手柄，許則被指藏有扳手。符凱晴被判囚4年11個月，其他被告則判囚4年9個月。

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