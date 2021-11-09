修例風波｜831首宗暴動罪成 22歲演藝學院男生判囚3年4個月

前年8月31日港鐵旺角站及太子站內發生衝突，有示威者破壞部分車站設施，包括控制室及閘機等。當中，一名22歲演藝學院男學生被指破壞旺角站設施，又在太子站手持拐杖，敲打地面挑釁乘客，期間亦有其他示威者圍毆乘客。他今日在區域法院承認兩項暴動罪，其餘刑毁及襲擊等罪則存檔法庭，他被判監禁40個月，是前年831太子站事件首位暴動罪成被告。

案情指，被告溫嘉霖，22歲，報稱學生，被控兩項暴動罪，他於前年8月31日在太子站及旺角站月台，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

官批漠視法紀 叮囑好好反省

辯方求情指，被告案發時只有19歲，又非案中的主犯者，被告醉心戲劇，輾轉考入心儀的演藝學院，現時暫准休學，又自責犯案令父母憂心，知道自己行為「好錯」，希望服刑後在演藝路上重新出發。

法官姚勳智判刑指，被告與示威者肆意破壞港鐵控制室，是漠視法紀、破壞公眾安寧，被告亦有挑釁乘客，角色相當主動，屬於前線犯案者，明白被告有理想，「有好多人關心」，叮囑被告服刑期間好好反省，將來回饋社會。

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