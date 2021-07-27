修復濕地吸引候鳥 塱原生態公園2023竣工

政府正在古洞北/粉嶺北新發展區，興建約37公頃的塱原自然生態公園。土木工程拓展署在前年展開優化和復修工程，將荒廢農地和部分旱田復修成濕地生境，令整個塱原增加約8公頃濕地，即由原本14公頃增加至22公頃。目前已完成約5公頃的工程，料整個工程2023年完成。

隨著環境變化，漁護署在4至6月，共錄得12種雀鳥在塱原繁殖，更首次錄得黑翅長腳鷸，共發現7個鳥巢。高級自然公園主任陳倩慧指，目前已在濕地錄得逾300種雀鳥，佔全港鳥類物種逾五成。

另外，塱原將有1至2公頃稻米田，工程團隊要趕及候鳥遷徙季節(10至12月)前完成稻米的種植工作，以便作為候鳥的補給站，包括極度瀕危的黃胸鵐(禾花雀)。稻米使用拋秧的形式種植，讓稻苗成長時自然地形成不同距離，同時方便觀察雀鳥。優化工作以「保育」為要點，承建商須事先提供機器進入農地的路線過程，並盡量使用小型機器以減少對自然生態的影響。土木工程拓展署總工程師曹偉雄指，用機械復修農地是無可避免，但不代表破壞環境。

公園劃出5公頃訪客區，並設有茶屋、戶外教室等設施，讓公眾認識濕地保育。早前有市民擅闖塱原稻田內拍照，曹偉雄指已加設圍欄，並在公園開放後增設人手作監控。