修復重開 中環街市活化開幕試業 昔日街坊：「新舊兼融」但「面目全非」

耗資逾5億、復修及活化逾3年的中環街市昨午開幕，逾70間商戶試業，開幕前已吸引大批市民排隊。有見證中環街市六十多年變遷的市民認為街市活化後新舊兼融，亦有市民指「面目全非」、「冇以前嗰種味道」，有前街市商戶認為現時應稱「中環街市」為「商場」而非「街市」。



前商戶：難尋回以前回憶

51歲的黎先生指，其父親自六十年代在中環街市擺豬肉檔至2002年，昨與家人前來參觀，指現時街市「有冷氣幾舒服，幾多飲飲食食幾得意」，惟坦言難尋回以前回憶，又指「唔好叫街市喇，叫商場啦」，不過他補充指人要向前望，並透露已獲邀未來於活化後的街市分享從前點滴。



市民嘆街市面目全非

64歲的關先生亦憶述，兒時經常隨父親到中環街市買餸，形容現時「人面全非」，除裝修改變，從前賣菜的叔叔嬸嬸都已退休或過世，但有機會重新踏入中環街市仍覺「好開心」，讚現時的街市新舊兼融。



韋志成：復修後「脫胎換骨」

市建局行政總監韋志成於開幕禮形容，街市經復修後是「脫胎換骨」。回應到市民認為活化後很多原有味道消失，負責營運的華懋集團行政總裁蔡宏興強調項目是「活化」而非「保育」，保留原有結構，加入新元素。他又指，中環街市為途人必經之路，同一時段可容納三千人，對營運環境及人流有信心，又透露現時出租率已達八成，料明年第三季完成第二期工程後會再增；現時租戶的租期介乎6個月至2年，集團亦提供低於市價的租金供部分希望扶持的商戶。



商戶：對人流有信心

致力推廣漁業文化的海味網店於中環街市設首間實體店，負責人白女士指街市位置有利，其理念亦與網店相同，加上租金合理，因此簽了兩年租約；她坦言始終街市「攤咗十幾年」，但對人流有信心。