修樹女工殉職家人路祭 康文署稱以公積金等預支恩恤金非原意

康文署樹木組一輛吊臂車前日(18日)於西營盤突然折斷，55歲資深修樹女工曾賽茹身亡。死者家屬今早到水街案發現場路祭，康文署助理署長孔得泉到場安撫家屬。家屬要求署方徹查意外起因，孔得泉稱已可確認女工是因公殉職 ，形容其工作表現一直很優秀，並承諾會徹查事件。孔又指，署方剛開始調查事故，未清楚需時多久，但他強調，會於署方能力下向死者家屬給予交代及適當賠償，協助家屬渡過難關。

不過，死者家屬向傳媒透露，昨日(19日)已和康文署樹木組人員開會，對方承認沒有預先申請有關地段的道路使用權批文，並稱是慣常做法。家屬批評做法荒謬，亦不滿署方打算以長期服務金及退休金當作恩恤金發放。

康文署：並非所有修樹工程均會申請批核

康文署回覆傳媒查詢時承認，打算以死者公積金、未支付薪金、加班費等用作預支死亡恩恤金，但強調做法並非原意。康文署指，考慮到處理公積金等需時較長，故建議先向庫務署申請，以公積金等預支死亡恩恤金，以應付家屬燃眉之急，強調預支死亡恩恤金並非原意。康文署又稱，由於申請修剪樹木工程批文需時，並非所有修樹工程均會申請預先批核，但部門會設置合適標誌及措施，確保員工及道路使用者安全

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