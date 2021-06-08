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修補關係 用英女王暱稱疑示好 梅根誕女取名Lilibet
2021-06-08
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英國王室亨利王子梅根英女王Lilibet
修補關係 用英女王暱稱疑示好 梅根誕女取名Lilibet
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亨利一家三口再添一成員。 (資料圖片)
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英國亨利王子的妻子梅根已在6月4日(上周五)誕下兩人第二名孩子，是重7磅11安士的女兒，與2歲長子阿奇組成一家四口。移居美國加州的兩人今次再度打破王室慣例，在周日女兒出生兩天後才發聲明宣布喜訊，並公布以英女王和亨利已故母親戴安娜王妃的名字為女兒取名，全名是莉莉貝(莉莉)．戴安娜．蒙巴頓-溫莎(Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor)。Lilibet是英女王幼時暱稱，王夫菲臘親王至死前仍以此喚英女王，而中間名字則向戴妃致敬，有分析認為亨利夫婦稱女兒為莉莉貝或是向王室示好，期望修補雙方關係。

莉莉貝在上周五早上11時40分，於加州Santa Barbara Cottage Hospital出生，是王位第8順位繼承人，已與母親梅根出院回家。亨利夫婦移居美國後大爆與英國王室的不和，令雙方關係惡劣。王室專家Robert Jobson認為，經過最近數月的爭拗，小女嬰莉莉貝的到來在某程度上可作為雙方修好的橋樑。查理斯夫婦和威廉王子夫婦在消息公布後也放下芥蒂，與英女王各自在Twitter發文恭喜亨利一家。

英女王幼時因未能唸出自己名字Elizabeth，家人暱稱她為Lilibet，祖父英王喬治五世會熱情呼喚該名字以取笑她，父親英王喬治六世常稱「Lilibet是我的驕傲」。菲臘親王則在兩人婚後向王太后寫信時稱，Lilibet對他來說是世上最珍貴的。

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亨利夫婦周日公布喜訊，女兒以英女王幼時暱稱命名。
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亨利藉女兒名字向母親戴妃致敬。

 


 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/修補關係-用英女王暱稱疑示好-梅根誕女取名lilibet-270984
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