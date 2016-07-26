倒數階段 美軍無人機摧毀圖襲機場汽車炸彈 喀布爾火箭攻擊5死傷

美軍撤出阿富汗進入倒數階段，喀布爾機場外上周四發生逾170死襲擊後，除了美軍，連英軍也在上周六晚結束撤離工作撤出阿富汗。西方安全人員昨稱，約有1,000名平民在機場內等待登機離開。根據美國與塔利班達成的協議，周二是美國全面撤軍的死線，而昨日機場附近再傳出爆炸聲，有指有民房遭火箭擊中，造成2死3傷，死者包括一名兒童。另美軍稱，昨派出無人機發射導彈，炸毀圖攻擊喀布爾機場的汽車炸彈。

美國總統拜登美國時間上周六晚深夜警告，喀布爾機場在未來24至36小時很大機會再有襲擊，最快在周日早上發生；國務院昨清晨發警告指，因「明確和可靠」威脅情報，敦促所有美國公民離開機場附近地區。

美軍女兵出發向家人稱不要害怕

上周四喀布爾機場外遭自殺式炸彈襲擊，造成最少169名阿富汗人、13名美軍死亡，其中23歲海軍陸戰隊員Nicole Gee在遇襲前兩星期、往阿富汗之前向姊姊發短訊，叫對方不要擔心，雖然最近有很多消息，但那裡有很多海軍陸戰隊員和士兵保護大家，她亦希望今次任務「成功和安全」，豈料遇上襲擊。在遇襲前一星期，Gee還在社交網上載一張協助照顧撤離人士，抱著一名阿富汗嬰兒的照片，並稱「我愛我的工作」。美軍上周六派出無人機擊殺襲擊主謀、IS分支「伊斯蘭國呼羅珊」兩名成員。

美國稱自本月14日起，有11.35萬人獲撤離。法國總統馬克龍稱，法、英將建議在喀布爾設立安全區，由聯合國管理，協助想離開的阿富汗人。