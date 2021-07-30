借款不遂弒父偷20萬 保險經紀謀殺罪成囚終身

現年28歲的前保險經紀黎謹友，2018年因借錢不遂以刀弒父黎金福(終年65歲)，之後將父親遺體由屯門運到華富邨並棄於附近海面，其後提取父親銀行戶口內的20萬元，一度潛逃台灣再返港。6男1女陪審團早前一致裁定謀殺罪成，高院法官依例判處被告終身監禁。



法官指出，按本案的證據，被告明顯是為償還20萬元債項而殺害父親，做了最惡劣的罪行，並形容是一場悲劇；並指即使死者是一個不稱職的父親，在被告童年時曾向他和其母親施暴，但不代表被告可殺害父親；有經濟壓力，亦不是殺人藉口，依例判處被告終身監禁。盜竊罪則以3年監禁為量刑起點，因開審前認罪，扣減四分一刑期後，判監禁2年3個月，兩罪同期執行。



案情指，被告與父親於2018年12月4日早上11時一同進入父親居住的屯門寶田邨單位，被告下午1時離開。他電召客貨車，並安排於12月5日由屯門送貨到華富邨，閉路電視拍到被告推行李箱離開華富邨，控方相信為棄屍過程。翌日早上有人發現在海面發現事主的浮屍，被告當時已身處台灣，接到香港警方通知後承認弒父，當晚返港。被告早前自辯時稱，婚後收入減少，與朋友合作的生意又周轉不靈，向高利貸借錢後無能力償債，原打算自殺，相約父親只為見最後一面。在父親單位內，雙方言談甚歡，期間商借20萬元，惟遭父親責罵及襲擊，被告從袋中拿出刀子轉身插中父親。但法醫報告指死者血液內驗出酒精和安眠藥，雙手無反抗跡象，估計他案發時不清醒。