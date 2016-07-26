倡驗密切接觸者抗體 天水圍少女料人傳人

本港昨新增1宗新冠肺炎確診，為印尼輸入個案，過往14日本港有40人確診，包括3宗本地帶變種病毒個案。其中天水圍少女感染變種病毒但源頭至今未明，政府專家顧問袁國勇昨視察其寓所、補習社和寵物店後稱，相信較大機會是人傳人，建議為個案所有密切接觸者驗抗體，了解當中有否人曾受感染。



新增確診是上周六(12日)從印尼抵港的40歲女子(#11879)，病毒驗出變異基因L452R，另暫錄得少於5宗初步確診。本月首兩周共有36宗個案，包括3宗染變種病毒的本地個案，當中最先感染的17歲少女至今源頭未明。

袁國勇昨先後視察少女寓所、補習社位處的屯門德榮工業大廈和曾購買龍貓的旺角寵物店Little Boss，但都未能找到源頭，目前認為人傳人機會最大，建議3名患者約140名密切接觸者於檢疫期內，要進行血清抗體測試，看看有否人早已感染，或有助追蹤病毒流入社區的源頭。源頭其次可能是動物傳人，袁國勇指少女購買荷蘭龍貓後，曾除口罩與牠玩耍，龍貓現時對病毒呈陰性，團隊已在寵物店採集約50個環境樣本，不過相信動物傳人機會較細。

爆疫前樂觀或只是海市蜃樓

團隊亦不排除家居或補習社工廠大廈環境，有感染變異病毒株N501Y的大鼠傳染人類，但視察後發現大廈衛生不差、不似有鼠患。第三個方向是物件傳人，尤其冷凍食物或貨物，團隊已到少女寓所檢取相關樣本。對於個案未有造成大爆發，袁國勇指七成N501Y患者均無病徵，擔心社區仍有隱性傳播鏈，形容疫情走勢「當你冇事嗰時咪樂觀囉」，倘突然出現大爆發便會明白樂觀是假象，「大家依家睇到嘅可能只係海市蜃樓。」



接種中心一度擬下月中止營運

新冠疫苗計劃昨踏入第109日，全港25.9%適齡人口、即176萬人已打最少一針，包括昨起可接種的12至15歲青少年，不少中心都有家長陪同子女到場。醫管局計劃在門診提供疫苗接種諮詢，呼吸系統科專科醫生梁子超認為服務須提供明確訊息，但政府重建市民信心才是最重要。伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心的營運商，昨午宣布因到場人數持續偏低，提早於下月中止營運，惟晚上撤回有關決定。