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倡驗密切接觸者抗體 天水圍少女料人傳人
9 小時前
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新型肺炎變種病毒變異病毒株抗體袁國勇新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
倡驗密切接觸者抗體 天水圍少女料人傳人
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少女補習社位處的德榮工業大廈，團隊指環境衛生不差、未見有鼠患。(林俊源攝)

本港昨新增1宗新冠肺炎確診，為印尼輸入個案，過往14日本港有40人確診，包括3宗本地帶變種病毒個案。其中天水圍少女感染變種病毒但源頭至今未明，政府專家顧問袁國勇昨視察其寓所、補習社和寵物店後稱，相信較大機會是人傳人，建議為個案所有密切接觸者驗抗體，了解當中有否人曾受感染。
 

新增確診是上周六(12日)從印尼抵港的40歲女子(#11879)，病毒驗出變異基因L452R，另暫錄得少於5宗初步確診。本月首兩周共有36宗個案，包括3宗染變種病毒的本地個案，當中最先感染的17歲少女至今源頭未明。

袁國勇昨先後視察少女寓所、補習社位處的屯門德榮工業大廈和曾購買龍貓的旺角寵物店Little Boss，但都未能找到源頭，目前認為人傳人機會最大，建議3名患者約140名密切接觸者於檢疫期內，要進行血清抗體測試，看看有否人早已感染，或有助追蹤病毒流入社區的源頭。源頭其次可能是動物傳人，袁國勇指少女購買荷蘭龍貓後，曾除口罩與牠玩耍，龍貓現時對病毒呈陰性，團隊已在寵物店採集約50個環境樣本，不過相信動物傳人機會較細。

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袁國勇稱，正循3個方向調查帶變種病毒少女的感染源頭。(資料圖片)

爆疫前樂觀或只是海市蜃樓
團隊亦不排除家居或補習社工廠大廈環境，有感染變異病毒株N501Y的大鼠傳染人類，但視察後發現大廈衛生不差、不似有鼠患。第三個方向是物件傳人，尤其冷凍食物或貨物，團隊已到少女寓所檢取相關樣本。對於個案未有造成大爆發，袁國勇指七成N501Y患者均無病徵，擔心社區仍有隱性傳播鏈，形容疫情走勢「當你冇事嗰時咪樂觀囉」，倘突然出現大爆發便會明白樂觀是假象，「大家依家睇到嘅可能只係海市蜃樓。」


接種中心一度擬下月中止營運
新冠疫苗計劃昨踏入第109日，全港25.9%適齡人口、即176萬人已打最少一針，包括昨起可接種的12至15歲青少年，不少中心都有家長陪同子女到場。醫管局計劃在門診提供疫苗接種諮詢，呼吸系統科專科醫生梁子超認為服務須提供明確訊息，但政府重建市民信心才是最重要。伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心的營運商，昨午宣布因到場人數持續偏低，提早於下月中止營運，惟晚上撤回有關決定。

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本身已接種科興疫苗的梁先生(左二)，昨帶同14歲兒子(右二)往接種復必泰疫苗。(鍾式明攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/倡驗密切接觸者抗體-天水圍少女料人傳人-271805
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