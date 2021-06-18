倫常兇案｜德州狠母30多刀刺斃7歲女兒 被捕時直認「是我做的！」

美國德州達拉斯(Dallas)發生倫常兇案。23歲女子荷爾(Troyshaye Hall)涉嫌在家持刀刺斃7歲女兒佩特里(Madison Petry)，女童身中30多刀，送院後不治。荷爾事後被控蓄意謀殺以及嚴重襲擊另一名16歲少年，正在達拉斯監獄羈押候審。

案發於上周四，法庭文件顯示，案發時荷爾與7歲女兒、母親、一名兄弟、兄弟的16歲友人在家，荷爾的母親突然聽到尖叫聲，荷爾的兄弟就告訴母親，荷爾刺傷了他的朋友。母子見荷爾持刀，便試圖合力搶走她手裡的利刀，但失敗，荷爾擺脫兩人，更揮刀狂刺女兒佩特里。

警察鄰居出手制服

荷爾母親出門求助，一名當警察的鄰居到場制服荷爾，並把重傷女童送往附近消防局急救，女童隨後送院，證實不治。少年肩膊和背部被刺傷，需接受手術治療。初步驗屍結果顯示，女童身上有30多處刀傷。

早有傷人前科

達拉斯傳媒報道，警員接報到場，荷爾被捕時大喊「是我做的！」，其後又對調查員說，「我知道自己是該咒罵的」。荷爾早有傷人前科，2017年承認嚴重襲擊及非法進入住所控罪，被判守行為8年。報道指，當年荷爾闖入當時男友一名女性親戚的家，並對她施襲，因誤會她是男友的新歡。案發前數天，荷爾以刀威嚇男友。