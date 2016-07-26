停收教協轉介個案 楊潤雄：求助唔需要有中間人

教育局全面終止與教協合作，包括停止處理教協轉介的個案。教育局長楊潤雄今早於電台節目表示，香港不是只有一個教育專業團體，教師工會亦不只一個，有需要人士可以找其他團體轉介，或直接聯絡當局，強調教師求助「唔需要有個中間人」。他指，當局已經在跟進教協原有的轉介個案，新個案可直接聯絡當局，不認為做法漠視教師需要。

楊潤雄重申，教協與教育專業團體愈走愈遠，尤其在「黑暴」事件中，教育專業團體應該呼籲師學守規守法，並非推波助瀾，呼籲市民應平心靜氣看待事件。

中學校長憂缺乏溝通平台

本身是教協會員的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正於另一個電台節目表示，擔心教育局減少一個重要平台與前線教師溝通和聆聽意見。他指，教協會員眾多，暫時沒有團體可取代其作為專業溝通平台的角色，當局必須正視問題，並認為教聯會無法取代此功能。他重申，教協本身作為工會，成為支聯會及民陣成員的歷史由來已久，有明顯政治取向在教育界內無人不知，正如教聯會亦有明顯的政治取態，故認為教協定位並無改變。

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