停止服務 囚權組織石牆花解散 邵家臻：我哋行唔到落去

保安局長鄧炳強日前不點名批評有組織協助在囚人士建立特權和影響力，散播危害國安種子。關注囚權組織「石牆花」昨日宣布解散，辦事處亦已停止服務。創辦人邵家臻指，「石牆花」過往步步為營，但到今日已走不下去，以「花開花落有時盡，相逢相聚本無意」作結，並強調「最緊要人無事」。



營運9個月的石牆花昨日迎來終結，創辦人邵家臻表示：「我們做不下去了 ，過往我們每一步都是步步為營，我們原本想做一個最卑微工作，就是送一杯涼水予在囚人士及家屬，可惜這杯水在今天來說都是太熱。」他說解散是同事一致的決定，會盡快通知受影響的百多名囚友及家屬，以及處理財務、遣散等安排。



石牆花一直為被捕及還柙人士提供物資、情緒輔導，亦致力倡議囚權，曾批評懲教署認可物品標準僵化，亦就監獄酷熱問題發起聯署，直至一星期前被保安局長鄧炳強不點名批評。被問及解散是否因為政治壓力，邵家臻稱「大家心裡有數……可能你的存在就是罪名」，又指有留意時事及政府等各方的反應，官員的言論是催化劑。對於會否擔心在囚人士將來沒有資源協助，他落淚稱「眼淚真係我哋最大的共同語言，最緊要人無事。」



石牆花昨早11時於Facebook發出公告，指作為一間領有「貿易及輔導服務」商業牌照的有限公司，周一起已停止發售「探監物資券」。至於所剩餘探監物資，將盡快分派給有需要的囚友家屬，亦會向公司註冊處申請撤銷註冊及解散，並會按勞工法例遣散員工。至於荔枝角辦事處則昨日起停止服務，不再對外開放，社交媒體亦會停止更新。