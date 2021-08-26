開學在即｜停課或令小一新生自理能力倒退 幼聯：家長透過日常生活可教育

幼稚園停課多時，去年有小學發現，小一新生自理能力大減，學習進度滯後，有幼稚園校長指，發現高班(K3)學生停課大半年，重返校園更是大倒退。香港幼兒教育及服務聯會高級項目經理劉德權表示，幼稚園最主要提供與朋友及老師共處的學習環境，一般自理能力、幼稚園程度的數學、學字母等，家長也能透過日常生活自行教導孩子自理能力。

元朗區博愛醫院陳潘佩清紀念幼稚園幼兒中心校長劉詩敏坦言，幼童長時間停課自理能力大倒退，她指，停課前幼稚園原已教會幼童如廁後整理校服，亦會提供特定肌肉訓練，但上一個學年停課大半年，有幼稚園高班(K3)學生重返校園後，基本至扣鈕、拉拉鏈都不懂，更指其「用匙羹食飯都手震震、想去廁所都淨係識喊唔識講出嚟」。她更指這不是個別個案，她與區內五成小學校長接觸，均指去年的小一新生不懂自行如廁，疫情下，家長在家雖然亦可與幼童練習自理，但普遍著重結果多於進度，令訓練結果不理想，如幼童復課後，走路都不平穩，影響下一個成長階梯，落樓梯雙腳都「震下震下」。結果不少小學須「好似湊BB咁湊」，用大半學年才提升他們正常的自理能力。

親子閱讀滲教育兼建立親密關係

劉德權解釋，家長要教導孩子自理能力或幼稚園程度的學習進度，透過日常生活也可讓小朋友接觸到，例如教導小朋友更衣、跟他人打招呼、如何「擤鼻涕」等，毋須特意「家校分工」，各自負責哪一部分。若家長不清楚小朋友哪個年紀要達到甚麼程度，除可瀏覽教育局網站，最簡單直接是向就讀的幼稚園查詢，學校可向家長提供相關參考。他續指，幼聯向來鼓勵家長抽空與小朋友建立親子講故事時間，有時新手家長無從入手，講故事即可透過故事的場景教授到孩子很多資訊，包括衛生、生命教育、甚至難以啟齒與性有關的訊息，同時可建立親子關係。若家長未能抽空照顧小朋友，可向祖父母輩或親友尋求協助，若仍有困難，可尋求駐校社工幫助。他補充，不小非政府組織也有不同方式為學校及家長提供支援，家長可透過駐校社工尋求相關資訊，又或直接聯絡附近相關機構了解。

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