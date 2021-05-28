健力士世界紀錄｜抖音網紅成全球嘴巴最大女性(有片)

美國抖音網紅Samantha Ramsdel以大嘴聞名，不時上傳一口塞下巨型食物的影片，因而吸引了170萬名粉絲。近日她成功獲得健力士世界紀錄認證，獲封「全球嘴巴最大女性」，官方記錄她嘴寬6.56厘米，張嘴可達10厘米。

能一口塞入4層芝士漢堡及大號薯條

31歲的Ramsdel來自美國康涅狄格州，坦言小時候因嘴大而被人取花名「big bass mouth」(大鱸魚嘴)嘲諷，現在她可以反擊他們，「我是有一張大嘴，但至少這是世上最大的嘴」。Ramsdell時常在TikTok(抖音國際版)拍片分享自己張開嘴一口塞入4層芝士漢堡、一整包大號薯條、青蘋果等食物的瞬間，並強調沒有任何剪輯。她一向知道自己嘴巴大，但直至粉絲提出她的嘴巴大小可能是個世界紀錄，不停鼓勵她挑戰後，她才下定決心測量，沒想到自己會因為嘴大而出名。

健力士：時尚、幽默、大口的抖音明星

上月15日，Ramsdell在健力士審裁員Spencer Cammarano等人陪同下去牙醫診所，用尺子量度嘴巴，被認證成「全球嘴巴最大的女性」。她接受健力士訪問時，被形容為「時尚、幽默、大口」的抖音明星。現在Ramsdel覺得大嘴是項「超能力」，讓自己變得與眾不同，更希望一天能擁有自己的節目，讓她有機會唱歌及表演自己的機智幽默。