健康為重 美體操天后比莉絲壓力爆煲突退賽 國家隊友贊助商齊撐

美國體操隊主將、上屆里約奧運4金得主比莉絲(Simone Biles)，周二在東京奧運的體操團體決賽中途退出，令外界愕然，更於昨日宣布退出今晚舉行的個人全能決賽，放棄衛冕這面金牌。比莉絲在賽後記者會上眼泛淚光解釋，爭奪金牌的壓力太大，她對自己失去信心，須專注自己的精神健康。贊助比莉絲的運動品牌Athleta、國際奧委會和隊友均支持她的決定，白宮發言人普薩基稱，感謝和支持比莉絲。



比莉絲在團體賽開場的跳馬項目中表現失準後，因「醫療情況」退賽。美國體操協會昨稱，經進一步的醫療評估後，24歲的比莉絲也會退出個人全能決賽，以專注她的精神健康，之後會繼續評估她能否參與下周的個人單項比賽，「我們全心全意支持比莉絲的決定，她以個人健康為優先的勇敢值得讚揚。她再次展示勇氣，這就是她成為許多人模範的原因。」一名美國奧委會人員稱，「比莉絲的健康100%放在首位，她已是奧運冠軍，毋須有其他想法，只須感到自豪。」

隊友護稱：我們不欠任何人金牌

在周二體操團體決賽，比莉絲退出後，由其他3名隊友頂替她完成餘下項目，美國隊最終衛冕失敗獲銀牌，由俄羅斯奧委會奪金。比莉絲稱，不想因自己的出錯，令隊友失去獎牌，「我認為最好由她們頂替我，而她們也做到了」，並讚揚隊友在她退賽後未有放棄。比莉絲又說：「我們須保護自己身心，而不是去滿足世界對我們的期望。」有網友指她背棄隊友，18歲隊友Sunisa Lee在社交網為比莉絲反擊，「我們不欠任何人金牌，在我們心中我們是冠軍」。



運動員精神健康受關注

比莉絲賽前似乎已壓力爆煲，周一在社交網貼文稱，感到肩上承受全世界壓力。

除了她，東奧網球女單第三圈爆冷出局的日本新星大坂直美，早前退出法網公開賽，也透露患有抑鬱近3年，令人關注國際體壇人物在精神健康上是否得到足夠支援。