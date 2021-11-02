偵破本地淋紅油收數集團 警拘8人涉21宗刑毀

警方偵破一個本地淋紅油收數集團，拘捕7男1女，指他們在本年9月和10月期間，至少涉及21宗淋紅油滋擾欠債人的刑事毁壞案及4宗「洗黑錢」案有關。

西區警區刑事總督察黃宇徽交代案情指，警方10月中旬得知一名受害人單位將會受到滋擾，於是作出埋伏，並截獲一名34歲男子，在他準備淋油時當場拘捕，再在順藤摸瓜下，發現他背後有一個收數集團無牌放貸，再拘捕多6男1女，包括31歲集團主腦男子，當中部分人有黑社會背景。

21宗受害人曾藉社交媒體借貸

警方稱，21宗受害人均曾分別透過社交媒體向無牌放債公司借貸數千至1萬元，在無力償還高昂的利息下被人上門淋紅油和收到收數信威嚇。黃宇徽舉例說，有個案借款人借貸4,000元，每星期要還400元利息，超出法例上限利率，而當欠債人無力償還時，集團主腦會以「派單」形式，指派行動組向事主發出收數信及淋紅油，每次行動報酬約1,000元，當中報酬會入落指定戶口中。

至於8名被捕者中，4人涉及直接收數行動，另外4人為收數戶口持有人，現時其中一名被捕人已被落案起訴刑事毀壞，其餘7人正保釋候查，警方強調不排除再有人被捕。

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