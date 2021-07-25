偵破販毒｜海關破3案檢值逾2.3億元懷疑毒品 拘4男1女

海關在7月12至24日期間採取連串反毒品行動，先後偵破3宗大型販毒案件，共檢獲值2.3億元278公斤懷疑毒品，並拘捕了4男1女疑犯，相信涉及黑幫操縱的犯罪集團。

海關指，行動中分別從空運貨物、海運貨物渠道與及於市內破獲3宗大型毒品案件，破獲懷疑毒品包括約145公斤懷疑液態冰毒、約72公斤懷疑可卡因及約61公斤懷疑海洛英。初步調查發現與黑幫活動有關，不排除3宗案件有關聯。

海關又指，其中1宗案件藏毒手法較罕見，販毒集團把72公斤懷疑可卡因，分成180樽再混入逾6,000遵健康食品，經加工後提煉出毒品，形容犯罪集團不惜工本，花盡心思。

另外2宗案件方面，其中1宗涉及墨西哥空運到港的牛油果油，海關發現牛油果油樽蓋有比打開痕跡，經強光照射並發疑底部有沉澱物，藏有懷疑液態冰毒，估計有約145公斤，黑市價值8,000萬元。餘下1寳則涉及泰國海運抵港的零食，有關販毒集團把懷疑海洛因收藏在即食米粉調味料包，利用幾層物流以作掩飾。