偷帶手機拍試題放上網求答案 湖北作弊高考生所有成績取消

內地高考發生多宗作弊案，其中在湖北武漢黃陂區發生的一宗受到極大關注，因為涉事姓吳考生周一考數學科時，竟成功偷帶手機進入試場，還衝破網絡屏蔽，對試卷拍照後上傳到內地網上補習平台「小猿搜題」App求答案。由於照片拍到考生名稱和座位編號，小猿搜題後台工作人員發現並證實是高考試題後，向有關部門舉報。

黃陂區教育局調查後周二通報，翻查涉事試場監控後，證實涉事考生違規攜帶手機入試場拍攝試卷，已被取消今次高考資格，已報考的各階段、各科成績均無效；監考人員涉嫌失職，停止監考資格，並交由紀檢監察機關進一步調查。

教育部強調嚴懲 以儆效尤

國家教育部則在周三通報，調查證實涉事考生入場前接受安檢時，手上拿著一件薄衣，雙手舉高避開安檢儀器，而手機正藏在薄衣內。教育部強調，已取消涉事考生所有成績，並將按《國家教育考試違規處理辦法》等規定嚴肅處理，以儆效尤，同時撤換監考人員，加強監考力量。教育部又要求，湖北省招生委員會組織教育、公安、紀檢監察、無線電管理、市場監管等部門，進一步對作弊考生、涉事試場的失職失責人員及相關機構，進行全方面、全過程、全鏈條徹查，依法依規嚴懲嚴處，堅決維護高考的公平公正。

對於涉事考生「無障礙」上載試題到小猿搜題，黃陂區招生考試辦公室工作人員稱，涉事考生使用5G網絡，試場可能在屏蔽5G信號上有漏洞。有認識涉事考生的同場考生表示，「考完之後我還看了他一眼，他還挺慌的」。

