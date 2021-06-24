偷拍名媛裸照企圖勒索1億 前保安等3人囚26至32個月

受聘於富豪及其名媛妻子的男保安，多年前透過閉路電視系統，以手機偷拍名媛更衣裸露上身的畫面，原擬留作自己觀賞，離職後經一名舊同事慫恿，再透過另一名中介人向富商勒索1億元。富商暗中報警，警方派員假扮成富商助理，交收時將3人拘捕。他們早前承認串謀勒索罪，今於區域法院分別被判囚26至32個月。

3名被告依次是58歲運輸工人鄺雄光、46歲保鏢徐文傑及51歲保安黃軒中，被控於去年1月至4月期間，串謀以恫嚇方式不當地要求富商X交出一筆款項。

歹徒著富商X「出個好價錢」

案情指，富商X及妻子Y均為名人。去年1月初，富商X接連收到陌生來電，但未有接聽，直至於Whatsapp收到妻子在家裸露背部的相片。鄺雄光其後再致電富商X，稱有完整影片，要求富商X購買照片，否則將轉售他人。鄺之後再向富商X發訊息，稱若不想令聲譽受損，便應「出個好價錢」，必定能擺平事件，著他「一念天堂，一念地獄」，並附上一條富商妻子Y更衣的片段，片中富商妻子Y一度上身赤裸。

去年愚人節交收時被捕

富商X暗中報警，警方派岀一名高級督察假裝為富商的助理，並代他與歹徒商討，對方則索價1億元。雙方於去年4月1日愚人節，於中環天星碼頭停車場天台交易，在鄺交出存有影片的USB後，警員隨即表露身分並將他拘捕，警方於同日稍後時間再拘捕另外2人。

至於涉案影片，第三被告黃軒中早前稱，他於7年前監察閉路電視時，以手機偷拍富商妻子Y裸露上身的影片，並曾讓次被告徐文傑觀看，直至前年徐提議向富商X勒索，並邀請鄺相助。徐原提議索價1,500萬元，惟鄺則向富豪X索價1億元。

法官：任何人均預期住所安全

法官李俊文判刑時指，黃軒中偷拍富商妻子Y在家中更衣情況，是嚴重侵犯私隱，並指任何人都會預期身處住所是安全的，故須強烈譴責。鄺及黃被判入獄32個月，而徐因協助控方頂證另外兩名被告，獲扣減刑期，被判入獄26個月。