偷拍警出獄3個月再犯 同日連續偷影5女裙底囚4月

29歲前男警早前涉偷拍被判囚兩周，出獄僅3個月，今年7月再於港鐵站接連偷拍5名女子裙底。被告早前承認5項控罪，今日(4日)於西九龍裁判法院被判監4個月。

辯方求情指被告任職警察，工作壓力大，而且因社運失去朋友，並和家人爭執，今年初被停職後已沒有收入。辯方亦引述心理報告指出，雖然被告重犯機會高，但希望法庭考慮被告認罪，期望將5罪刑期同期執行。法官反駁，不能忽視案情嚴重，加上被告出獄未幾已重犯，判監是無可避免，最終判囚4個月，並提醒被告需要在獄中接受心理輔導。

美孚灣仔金鐘天后港鐵站偷拍5女

29歲被告吳世平被控5項「作出有違公德的行為罪」，指控他於今年7月9日在美孚、灣仔、金鐘、天后港鐵站作出猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即用手提電話拍攝女子的裙底影片。

案情披露，當日警員在美孚港鐵站巡邏，發現被告在月台上尾隨女子X，當時被告手持電話並不斷望向X的臀部。當X走上扶手電梯時，被告立即尾隨，並將電話在X裙底下掃過。警員上前截停被告，及後在其電話內發現多段裙底影片。