傑出義工｜視障心理治療師受助後啟發提供義務諮詢服務

義務工作發展局舉行「香港傑出義工獎」頒獎禮，表揚於義務工作獲得卓越成就的個人、團隊和企業義工。其一名得獎者是右眼失明、左眼弱視的黃明慧，患病時得到義工的悉心照顧和鼓勵，令她決心投身義工行列，為有心理支援需要的人士提供義務心理諮詢服務。她又不時與長者和殘疾人士分享自己的經驗，希望可傳揚愛心與共融。

黃明慧年僅8歲時因藥物敏感入院，其後使右眼失明，左眼只能看到光影。臥病期間，黃明慧得到義工的悉心照顧和鼓勵；視力亦無捐她學習，經過堅持不懈的努力，黃明慧在加拿大獲取心理學學位，並回流香港成為全港首位視障心理治療師及輔導心理學家。熱衷義務工作的她，會為有心理支援需要的人士提供義務心理諮詢服務，病人中，逾三分一都是她的義診受惠者。

更生人士開設家舍 助同路人重新出發

葉錦輝是另一名個人義工得獎者，他曾吸食毒品逾20年。5年前決心戒掉毒癮，不再經常進出監獄。重投社會後，葉錦輝積極參與各種義工活動，又經常與學生、老人家、露宿者等分享個人經歷，希望以自己經歷勸戒別人，不要誤入岐途。去年他更與人合資開設更生人士共享家舍「尋回家」，為更生人士建立一個安居之所。同時，葉錦輝也會帶同這些住客參與義務工作，助他們建立正確價值觀以及融入社會。他表示，希望這能令社會真正接受更生人士，而非說了算。

義工局於2005年起每兩年舉辦「香港傑出義工獎」，今年已是第9屆。由政界、社福界及商界社會賢達組成的評審委員會，從眾多提名之中選出得獎者，今年則有13個得獎單位，包括5位個人義工和5支義工團隊，以及認證通國際有限公司、中國建築國際集團有限公司和中銀香港3間企業。義工局主席沈之弘醫生在典禮期間感謝得獎者在義務工作上的貢獻和努力，並指義工無私的付出展現了人與人之間的關懷，亦是對社會的承擔。他又稱，義工努力付出和貢獻，為社會樹立榜樣，是構建和諧共融社會的力量。同場的政務司司長李家超則指，義工是社會的重要資本，政府會一直支持社會各界推動及加入義務工作。