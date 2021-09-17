傑出醫生｜普通科門診超聲波檢查心臟 及早發現逾百病人異常

公營系統的普通科門診醫生常被誤會為只處理「睇街症」或「醫傷風感冒」簡單病情；下葵涌普通科門診主管醫生兼副顧問醫生陶敏之在十年工作期間，修畢兩個醫學相關的碩士學位，當中2016年修畢超聲波碩士後，於門診推行心臟超聲波服務，至今服務970名病人，當中一成半心臟發現嚴重異常，陶最終以僅34歲之齡獲醫管局頒發「傑出員工」獎，他望藉獎項令年輕醫生認識並加入家庭醫學專科，回應不斷增加的需求。

下葵涌普通科門診2016年起採用原有的超聲波儀器，額外購置心臟超聲波探頭，為疑似有心臟疾病的門診患者作即時檢查，至8月為970名病人提供服務，找出當中一成半患者有嚴重主動脈瓣狹窄、心漏病、心臟衰竭等嚴重心臟疾病，他們一般8周可轉到專科，較現時需時1至2年快。

受年輕病人啟發引心臟超聲波

陶憶述，當初有引入心臟超聲波的想法，緣於有年輕病人在普通科求診，表徵似腸胃炎，檢查後發現雙腳水腫及肝臟發大；初時陶未有聯想與心臟有關，及至病人到私家醫院照腹部超聲波後發現肝臟發大及腹水，後來轉介到急症室及入院，才發現是心臟問題，經心臟科診斷後，發現病人無因由地患有擴張性心臟病，心臟發大得很厲害，心臟功能僅剩10至15%。

這次深刻的經歷令陶深感，若普通科門診有心臟超聲波，即時為懷疑患心臟病病人檢查，讓病人可及早治療。剛巧他2016年修畢超聲波碩士，成功於同年引入服務，並與瑪嘉烈心臟專科合作，下葵涌成為全港首間提供心臟超聲波服務的普通科門診。陶敏之發現很多門診病人的肺氣泡受破壞亦不知，他於2016年起亦推行更有系統的基層醫療慢阻肺病管理，整合各資源，提升醫護及病人的意識。

於家庭醫學專科工作10年的他，深感做基層醫療及家庭醫學專科醫生「甜酸苦辣乜都有」，病人的生活也要關顧，笑指看一個症平均花7至8分鐘是「輔導」病人，而家庭醫生專長是如何分配時間給病人。他坦言其同學及醫科生對家庭醫學專科亦不太了解，而他當初選家庭醫學是「怕悶」，並指家庭醫生是醫療系統最前線，工作做得好可減少入院率。現時全港僅500餘名家庭醫生，不足應付需求，他盼今次獲「傑出員工」獎，更多年輕醫生留意到此專科，有更多人加入。

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