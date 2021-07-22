傑出醫生 服務公院眼科卅載 冀減輪候時間 高德全︰用心盡力已無憾

常言眼睛是靈魂之窗，眼科醫生無疑是守護這扇「窗」的人。下月底即將在東區尤德那打素夫人醫院及東華東院退休的眼科顧問醫生高德全(圖)，於公立醫院服務逾三十載，用心用眼見證眼科服務的發展，更曾致力爭取改善港島東聯網的眼科手術量及輪候時間，今年獲醫管局頒發傑出員工獎；他笑言，雖然不能在任內看到計劃完成感遺憾，但曾用心盡力爭取，回望已是無悔。



1986年於港大醫學院畢業的高德全，1993年加入港島東聯網眼科服務，2004年起擔任東區醫院及東華東院眼科顧問醫生至今17年。服務公院期間，見證全港公院眼科醫生由僅30至40人，至今年已有180人。他指眼科醫生數量增加，但遠追不上病人需求，如何改善服務及縮短病人輪候時間，成為他給自己最大的任務。



高德全於2014至2020年任職聯網眼科部門主管期間，一直致力推動改革計劃，望將東華東院轉型成日間眼科醫療中心，主力處理可即日離院的手術，容納聯網眼科約八成病人；而東區醫院眼科則轉型成全身麻醉手術的中心，處理相對複雜的手術及要留院的病人。高指，現時技術進步，手術的傷口小，不少病人可即日出院，望改革計劃可整合及優化眼科服務，減低資源錯配，長遠改善病人輪候時間。爭取多年，計劃在9月正式啟動，剛好在高退休後的一個月。他坦言不能在任期內見證計劃完成是遺憾，但「爭取過、用心做過，回望時無悔已足夠」。



服務眼科多年的高德全見證不同求診病人背後的故事，最深刻是有一名11至12歲學童患外斜視而影響外觀，令人經常誤會他不專注，這令他不想上學。高花了不少時間與該學童溝通，學童亦透露若手術「整靚對眼」就願意上學；最終手術成功，高亦樂見手術可幫到該名小朋友，減輕他成長面對困境問題。



高現時的病人六成為成人，四成是兒童，他自言很喜歡服務兒童，退休後會透過醫管局重僱計劃返回公營系統服務，每周工作5天，當中3天會於東區醫院工作，2天則在兒童醫院眼科服務。他指，兒童醫院籌建至啟用均全程參與，當中由平面圖到添購儀器、傢俬，他都參與其中，坦言在兒童醫院服務是他一直以來的夢想。



高德全指，就醫管局2021年度傑出員工獎頒獎前，他需作不同匯報，正好給予他機會回顧及檢視自己30年來的工作，可在退休前獲獎證明有人認同他一直以來做的事。回顧自己服務多年，「做好呢份工」是其座右銘，笑言自己不是很有領導力，但希望做到身教，最重要是「做到十足唔好hea」。