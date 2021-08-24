傑出醫生 服務整形外科三十載 堅守「3F」兼任「心理醫生」

愛美是人之常情，但對於先天面容缺損或受嚴重創傷的病人而言，只能靠整形外科去彌補外在的缺陷，若能遇上願意聆聽病人感受的醫生，則更可撫平心理上的傷痛。行醫逾三十載的東華醫院副醫院行政總監鍾漢平，服務公立醫院整形外科多年，他一直堅守整形手術要兼顧病人的3個「F」，Form(外表)、Function(功能)及Feeling(感受)。明年退休的鍾漢平，今年獲醫管局頒發傑出員工獎，他謙稱並非個人獎項，是靠其他同事合作而得。

行醫33年的鍾漢平憶述，起初選擇整形外科是因為有趣，認為既可幫到病人，而且幫病人的方法有很多。多年來接觸病人無數，面部嚴重燒傷、小耳症、因乳癌手術而「大細胸」等，鍾漢平最擔心是病人對自身沒有信心，如有時走在街上，「人哋都唔係望佢，佢就覺得人哋望緊佢」，認為他們最重要是要學懂如何面對自己。

半小時輔導修復病人身心創傷

他強調整形手術有3個「F」，外表(Form)上如何為病人修復外在創傷，及功能(Function)上如何在醫學角度上考慮到病人的健康固然重要，但第三個「F」感受(Feeling)亦同等重要。他憶述曾經有一名婦人面部在火災中嚴重燒傷，手術後身體雖逐漸恢復，但在一次覆診中突然落淚，追問下才得悉婦人被丈夫拋棄兼頓失工作，他當時邊聆聽她的遭遇，邊勸喻她最重要的是她如何看待自己，亦要她明白自己的重要性，最終他在繁忙的日程中，花了足足半小時輔導對方。



手術重整乳房助病人找回自信

鍾坦言，他難以像說教般改變其他市民對病人的看法，但作為醫生，他著重如何輔導及透過手術幫助病人回復正常生活，尋回自信。曾有先天乳房較大的年輕女病人，完成乳癌手術後乳房「大細邊」，重返職場後穿公司T恤被同事嘲笑感尷尬。她請求鍾為她做乳房縮小手術，鍾考慮到醫學上的必要性後，亦為她完成手術，術後女病人感到開心，鍾亦為其感到開心。他笑指「其實好多病人做完好開心，我都會好開心」。

鍾亦指自己見過不少病人提出不切實際的要求，遠高於團隊能做到的效果，「如果做唔到要求，會不斷叫你點點點」。他強調，公立醫院的整形外科手術不是所謂「扮靚」或美容，而是著重醫學角度上是否影響病人，如上述的乳房縮小手術，亦是考慮到乳房「太重太墜」會影響頸椎，才決定做手術。



三十載用良心誠意做事

鍾漢平1998年出任東華醫院外科副顧問醫生，九十年代末提出縮短手術後留院時數，奠定了基石令醫院發展至今可擔任日間醫療中心的角色。他當時又成立傷口護理小組，大大紓緩病人壓瘡問題，由起初近兩成病人出現壓瘡，至今每百多張病床只有約二、三人有此症狀。暫定於明年退休的他已申請重聘，他感慨醫院牆上的一句「仁義者精誠所至」，多年來提醒自己要以良心及誠意做事。