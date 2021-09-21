傘後組織「長沙灣社區發展力量」停止運作

主力服務長沙灣的社區組織「長沙灣社區發展力量」，昨日(21日)起無限期停止運作。主席李文浩昨晚在組織facebook專頁宣布消息，指鑑於「局勢不可預測」及「政權肆意執行惡法」，為避免將來會有義工無辜墮入法網，遂作出停止運作決定。

李文浩又聲明，該專頁不論過去及現在，發布的所有內容均由他或在其指示下發出，與其他任何人無關。記者今日所見，專頁名稱已由「長沙灣社區發展力量 - 長社力」更名為「李文浩 Lee Man Ho」。

長社力為2014年成立傘後組織

聲明提到，早於2014年底成立的「長社力」，為同年佔領運動後所創立的組織，旨在促進鄰里社區關係及推動香港民主進程，至今保守估計擺超過500次街站、接觸過數以十萬計群眾。不過他形容近年事與願違，「近年香港民主陷入大倒退，在中共強加干預下，一國兩制、司法制度，蕩然無存。近日更出現儲存一箱朱古力、一箱魷魚絲，亦能成為顛覆國家政權罪證的荒唐事情。」

李文浩指，專頁一直充當其發言平台，不時出現與敵對陣營隔空罵戰的場景，惟時移世易，繼續運作組織並以組織專頁名義發言，將會變得雞肋，且會令義工身處不必要危險之中。為免出現不可控狀況，他表示只好忍痛承認「長社力」歷史任務已完結。

長社力主席身兼區議員周五要宣誓

李文浩同時為深水埗區議會長沙灣選區的區議員，他2015年首次參與該選區時落敗，至2019年擊敗經民聯龐朝輝和報稱獨立的葉智豪，以60.85%得票率勝出。他已被邀請周五(24日)與其他九龍區的區議員，參與區議員宣誓儀式。不過，他今年7月已在facebook預料自己將被取消區議員資格，形容從沒有後悔過成為區議員，同時表示預備好面對一切可能出現的狀況。