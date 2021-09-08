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傳中央向港地產商施壓　地產建設商會周五討論
57 分前
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中央香港地產商地產建設商梁志堅
傳中央向港地產商施壓　地產建設商會周五討論
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地產建設商會執委會主席梁志堅，地產商很緊張，強調如果沒有樓賣除了影響地產界，還有百多個行業都會受影響。(資料圖片)

《路透社》報道指，中央向本港地產商施壓，要求香港地產商投入資源和影響力來支持北京，協助解決香港房屋問題，不容許壟斷，事件隨即引起關注。地產建設商會執委會主席梁志堅在電台表示，不清楚有否個別地產商曾與中央官員會面，商會星期五有例行會議，議程包括討論有關事件。

梁志堅：倘無樓賣影響逾百行業

梁志堅指，中央關心香港樓宇供應問題，本地地產商一直有與特區政府商討如何增加樓宇供應，他認為明日大嶼填海計劃「遠水不能救近火」，希望政府增加賣地以及加快審批農地程序，希望「樣樣一齊做」，解決土地問題。

被問到會否擔心中央出手，有政策調控樓市，梁志堅說無得擔心，又指中央最緊張是有人囤地，但會員都已作出澄清，幾間大發展商亦有捐出農地，以增加短期供應，他形容地產商很緊張，如果沒有樓賣除了影響地產界，還有百多個行業都會受影響。

相關新聞：

傳中央要港地產商解決土地問題　林鄭：不想評論

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/傳中央向港地產商施壓　地產建設商會周五討論-285749
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