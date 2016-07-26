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傳中央要港地產商解決土地問題　林鄭：不想評論
1 小時前
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林鄭月娥中央香港地產商習近平
傳中央要港地產商解決土地問題　林鄭：不想評論
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林鄭月娥表示，就有傳中央要求香港地產商解決土地問題的說法，她本人不想評論。(直播截圖)

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，被問到有報道傳中央要求香港地產商解決土地問題，中國國家主席習近平更明言地產商左右治港已一去不復返的言論是否確實時，林鄭月娥稱無法證實，亦不想評論，因為都是傳聞。

然而，林鄭月娥強調中央非常關心香港的民生議題，因為在已完善選舉制度後，是希望提升到特區的管治效能，因此希望解決到香港市民關心的問題，當中市民最關心就是通關，政府現已努力進行，第二個就是需時解決的房屋問題，當中是有關公營房屋。她指本屆政府已大幅調整房屋政策，向公營房屋傾斜、重置置業階梯、推出更適當不同收入及不同資產家庭的首置，加大興建居屋以至綠置居，現時最大問題是土地問題。

林鄭：適時用公權力收回發展商土地

林鄭月娥續稱，政府可以用公權力，在有需要的時候收回發展商手中的土地，以作發展公營房屋，解決困擾香港市民很久的房屋問題，強調有關工作會繼續做。她又指，自己曾經做過發展局長，與地產商打交道，認為今日發展商較願意配合政府政策，包括透過土地共享政策，發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地，都是由發展商無償借出，希望未來公私合作可見到更大成效。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/傳中央要港地產商解決土地問題-林鄭：不想評論-285707
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